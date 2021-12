E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Sergi Roberto divulgou esta quinta-feira, nas stories do Instagram, uma fotografia na qual mostra como está a sua perna direita 15 dias depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica. "Duas semanas depois da cirurgia, 17 pontos removidos, a cicatriz está com bom aspeto. É pequena, não é?", legendou o jogador do Barcelona