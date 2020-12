Qualidade para dar e vender: há cinco portugueses nos 100 melhores do ano para a ESPN

Chegou o mês de dezembro e com ele vieram as habituais listas com o balanço do que foi feito nos últimos 12 meses. A primeira das mais relevantes foi divulgada pela ESPN, que elencou os dez melhores em cada posição e ainda escolheu os dez melhores treinadores do ano. Uma lista com 100 nomes que dá pano para mangas, mas que conta com cinco portugueses. Conheça-os nas fotos acima.