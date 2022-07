Cinfães consagrou novos campeões nacionais de Trail e Ultra Endurance XL

Este ano organizada pela One Hundred, a prova de trail Douro Paiva voltou a levar a Cinfães os principais nomes dos trilhos nacionais, num fim de semana com muitas novidades (transmissão em direto do evento e live tracking em tempo real) em que mais de mil atletas se desafiaram nas quatro distâncias em programa.



A principal, as 100 milhas (160 quilómetros), definiu Hugo Gonçalves e Sofia Roquete como os novos campeões nacionais de Ultra Endurance XL da ATRP. O primeiro, um habitué nas provas da One Hundred, completou a distância em 17:54:45 horas, ao passo que nas senhoras o triunfo fez-se com um tempo de 23:38:47. Nas contas coletivas, venceu o Olímpico Vianense. Também para definir título nacional, no caso de trail (35 quilómetros) venceram Bruno Silva (2:26:30) e Inês Marques (2:55:07). Coletivamente, a FurFor Running Project venceu tanto nos homens como nas mulheres. Para lá das duas provas de título, houve ainda outras duas distâncias: nos 100 quilómetros os triunfos foram para Nuno Silva (10:45:04) e Vera Bernardo (13:35:04); nos 45 km as vitórias foram para Germano Ferreira (4:01:00) e Sandra Ferreira (4:48:05).



(Fotos: Matias Novo)