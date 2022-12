Cívitas Metropolitano 'levantou-se' para homenagear Pelé antes do At. Madrid-Elche

O público presente esta quinta-feira no Estádio Cívitas Metropolitano prestou homenagem ao 'Rei' Pelé, ex-internacional brasileiro que morreu hoje aos 82 anos. Os mundialistas do Atlético Madrid também foram aplaudidos no relvado antes do início do jogo contra o Elche, para o campeonato, com Griezmann a surpreender tudo e todos com a nova cor de cabelo. [Imagens: Atlético Madrid]