Claque do Inter visa FC Porto com tarjas insultuosas

Curva Nord acusa o FC Porto e os "ultras falsos" dos azuis e brancos. Este domingo, a claque do Inter Milão viu o clube português diretamente. Em casa, parece estar um diferendo relativamente aos bilhetes atribuídos para o jogo da 2ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão. "Empresas do Futebol Clube do Porto sem dignidade assim como os seus falsos ultras", podia ler-se numa tarja levantada no jogo com a Juventus, este domingo, bem mais suave que uma outra. "Porto, filhos da p***". [Imagens: Tacredi Palmeri e @90ordnasselA]