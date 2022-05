Claque do Nápoles faz ultimato: devolvem o carro roubado a Spalletti se o treinador... se demitir

A claque do Nápoles revelou uma tarja onde assumiu ter roubado o carro ao treinador do Luciano Spalletti em outubro do ano passado. Agora, para que o mesmo seja devolvido, o técnico dos napolitanos tem de aceder ao ultimato dos 'ultros' do clube: demitir-se. "Spalletti, vamos devolver-te o teu [Fiat] Panda desde que sais. Assinado: Os ladrões" ", pode ler-se.