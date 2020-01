Claques do Sporting 'inundam' relvado de tochas e Max quase fez de bombeiro

O reinício de dérbi em Alvalade ficou marcado por um verdadeiro momento de caos nas bancadas, quando a claque do Sporting decidiu 'inundar' o relvado com tochas. O momento motivou a interrupção da partida e até provocou um pequeno foco de incêndio junto ao fosso entre o relvado e as bancadas. Luís Maximiano, guardião do Sporting, até fez de bombeiro, ao tirar alguns dos objetos pirotécnicos do tapete verde. (Fotos: Luís Manuel Neves, Miguel Barreira e Pedro Simões)