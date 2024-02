Clube chileno apresenta equipamento original que inclui bandeira da Palestina e emblema... do Celtic

O Club Deportivo Palestino (CDP), do Chile, revelou nas últimas horas um equipamento - o terceiro do clube - que está a dar que falar por incluir igualmente o símbolo do Celtic, da Escócia, e a bandeira da Palestina. Segundo o clube, a ideia da iniciativa surgiu a propósito do conflito que se tem vivido no Médio Oriente ao longo dos últimos meses , que levou à morte de milhares de pessoas. Nesse sentido, o CDP decidiu homenagear o Celtic, que tem sido determinante no apoio mostrado à Palestina, além de incluir a bandeira daquele estado no equipamento, ao lado dos emblemas dos clubes. Refira-se que o Palestino foi fundado em 1920 e, tal como o nome indica, por um grupo de palestinianos. (: X/Club Deportivo Palestino)