«Direção fantasma, jogadores sem 'bolas'. Honra a ti, Mourinho»: a tarja dos adeptos da Roma para o Special One

José Mourinho foi recentemente despedido do comando técnico da AS Roma, mas os adeptos do clube não esquecem tudo o que o treinador português conquistou com as cores dos giallorossi. Esta sexta-feira, surgiram tarjas em viadutos e foram ainda afixados alguns cartazes com mensagens de agradecimento ao Special One. "Direção fantasma, jogadores sem 'bolas'. Honra a ti, Mourinho", podia ler-se numa das mensagens. Noutra, lia-se simplesmente: "Obrigado, míster".