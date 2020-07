Mais de 1.700 quilómetros separam Ipswich (Inglaterra) de Zagreb (Croácia) mas agora as cidades ficaram mais próximas. Os clubes mais conhecidos de cada uma delas (Ipwich Town e Dínamo Zagreb) apresentaram os equipamentos para a próxima época e as camisolas alternativas são... praticamente iguais. Os dois emblemas têm a mesma marca de equipamentos e as diferenças ficam-se mesmo pelo símbolo e pelo patrocinador principal. Terá sido coincidência ou falta de ideias por parte da marca que criou as camisolas?