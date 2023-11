Colocam Ten Hag na porta de saída do Man. United e já há lista de sucessores: Rúben Amorim é um dos nomes apontados

O 'Manchester Evening News' avança que há jogadores no Manchester United a duvidar de Erik ten Hag e nas últimas horas têm crescido os rumores de que o treinador pode estar mesmo de saída dos red devils. O 'The Sun' e o jornal 'As' avnaçaram com possíveis nomes para suceder ao holandês que, em 15 jogos realizados esta época, ganhou apenas sete. Entretanto, o jornal 'The Times' incluiu o nome de Rúben Amorim como hipótese (Fotogaleria atualizada às 17h06).