Com o Benfica 'gravado' na cabeça: o penteado especial de Neres para a festa na Câmara de Lisboa

Figura na conquista do título de campeão e nas celebrações que se concretizaram no Marquês do Pombal, David Neres foi novamente protagonista esta segunda-feira na festa benfiquista na Câmara Municipal de Lisboa. O brasileiro apresentou-se com um penteado muito especial, alusivo ao 38.º título nacional do clube, como é possível observar nas imagens. [Fotografias: Lusa/EPA]