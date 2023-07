Com raios fluorescentes e detalhes rosa choque: assim é o novo equipamento do Manchester City para 23/24

O 'Electrifying', completamente reciclável e com uma tecnologia absorvedora de suor, é o novo equipamento alternativo do Manchester City para 2023/24. Anunciado esta terça-feira em conjunto com a Puma, a camisola visa ser um reflexo do desenvolvimento do clube relativamente à conciliação entre as novas tecnologias e o meio ambiente. Inspirado na vida pulsante e dinâmica de Manchester, o kit dos campeões europeus é preenchido por múltiplos raios (em azul fluorescente) e utiliza o rosa choque para destacar tanto os patrocinadores e o emblema, como as dorsais da t-shirt. O novo equipamento do Manchester City já está disponível para venda nos locais habituais. (Imagens: Man. City)