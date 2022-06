Com um país às costas: o momento emocionante em que ucranianos cantaram o hino nacional em Glasgow

Antes do apito inicial em Glasgow, foi momento de se ouvir os hinos nacionais de Escócia e Ucrânia. O momento em que se ouviu o hino nacional ucraniano foi sentido com muita emoção no relvado mas também nas bancadas, com jogadores envolvidos, cada um, em bandeiras do seu país e com Zelensky, presidente da Ucrânia, a 'marcar presença' nas bancadas do estádio de Londres. [Imagens: Reuters e Action Images]