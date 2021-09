Começou a diversão no Record Challenge Park: junte-se a nós no Estádio 1.º de Maio!

As portas do Estádio 1.º de Maio ja abriram e aí está mais uma edição de Record Challenge Park! Miúdos e graúdos juntam-se numa autêntica celebração de desporto, desportivismo e boa-disposição, que vai contar com convidados de luxo para partilharem um pouco da sua vasta experiência. Às 15H30, Fernando Daniel sobe ao palco para um concerto em dia de muita animação e... surpresas! Junte-se a nós, a! Saiba mais informações AQUI