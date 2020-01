Em Portugal, o Benfica tem uma média de 12,38 ações faltosas por jogo , o que coloca a formação encarnada como a 'mais bem comportada' da Liga NOS, segundo estudo do Observatório do Futebol. Segue-se o Santa Clara e o Sporting, enquanto o FC Porto surge na parte final da tabela. Confira aqui as posições em termos disciplinares.