O Chelsea divulgou esta segunda-feira as primeiras imagens do seu terceiro equipamento para a nova época e a polémica estoirou nas redes sociais. São muitos os adeptos que não resistiram a comentar a escolha: "Como podem contratar Werner, Ziyech e Havertz e permitir que joguem com isto? Que deceção!", "um dos piores de sempre", "horrível", "igual ao equipamento do Crystal Palace", "agora somos o Chelsea Palace", "adeus Nike", são algumas das reações, com Mourinho a ser um dos 'chamados' a opinar.