Comprar bom e barato? Sempre foi possível e estes negócios provam isso mesmo

Com a pandemia do coronavírus muitos acreditam que os clubes possam perder algum poder de compra e que durante os próximos meses não se vislumbrem tantos negócios milionários como nos últimos anos. Mas a história do futebol (mesmo a mais recente) já demonstrou que é possível adquirir craques a baixo custo e com um grande retorno financeiro e desportivo.