Copos de fruta atrás de Pinto da Costa e Vítor Baía a chamar a atenção do presidente do FC Porto

Durante a primeira parte do Sporting-FC Porto, saltou à vista, através da transmissão televisiva, que várias copos com fruta estavam atrás de Pinto da Costa, com Vítor Baía a chamar a atenção do presidente portista para esse facto. Recorde-se que no vídeo de bastidores do clássico publicado pelo Sporting nas redes sociais, a dado momento surgiram várias peças de fruta numa mesa, aspeto que deu que falar na internet.