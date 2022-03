Corrida aos bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte no Dragão

As bilheteiras do Estádio do Dragão abriram esta sexta-feira às 9 horas para a venda dos bilhetes (entre 10 a 15 euros) do Portugal-Macedónia do Norte da próxima terça-feira (19H45), derradeiro jogo de acesso ao Mundial'2022. Os primeiros ingressos 'voaram' para os muitos adeptos que já aguardavam na fila. Recorde-se que no jogo de ontem 48.010 espectadores encheram as bancadas do estádio [Fotos José Gageiro]