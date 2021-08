Cortes à vista no plantel do Inter: os seis jogadores que não contam para Inzaghi

Num verão 'atribulado' no Inter, com a saída de Lukaku a pairar nos céus de Milão , Simone Inzaghi vai fazendo ajustes no plantel do atual campeão italiano. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', são seis os jogadores com os quais o técnico italiano não conta para atacar a temporada 2021/22. Piero Ausilio, diretor desportivo dos nerazzurri tem assim em mãos a missão de arranjar colocação para estes jogadores, de forma a reduzir o vencimento da equipa em 15% e lucrar ainda 80 milhões de euros com as transferências, segundo a mesma fonte. [Créditos: Lusa/EPA e Reuters]