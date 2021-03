Covid-19 em Portugal: foi há um ano a última enchente de público no Estádio da Luz

Faz esta terça-feira um ano que se registou em Portugal o primeiro caso de Covid-19. Mais de 800 mil portugueses foram infetados e mais de 16 mil perderam a vida. No desporto nada mais foi igual. Os estádios continuam vazios. A 2 de março de 2020 tudo era diferente. O Benfica recebeu o Moreirense (1-1 ) com 40.861 adeptos nas bancadas. Nesse encontro a equipa da Luz perdeu a liderança do campeonato. Após uma primeira parte recheada de oportunidades desperdiçadas, o Benfica dispôs de um penálti no início da 2ª parte. Chamado à marcação, Pizzi atirou ao lado. Aos 67', Fábio Abreu apareceu nas costas de Ferro para fazer o primeiro. Já nos descontos, Cervi ganhou um penálti e Pizzi falhou o penálti... mas marcou na recarga [Fotos: Miguel Barreira, Lusa, Reuters e Getty Images]