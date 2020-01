O encontro entre Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks teve alguns rostos familiares nas bancadas do AccorHotels Arena. Neymar, Mbappé, Thiago Silva, Icardi, Maquinhos e Verratti, todos jogadores do Paris Saint-Germain, marcaram presença no encontro da NBA e não foram os únicos: Rita Pereira também não faltou à festa. [Imagens: Instagram e Reuters]