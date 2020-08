O plantel do Paris Saint-Germain realizou esta terça-feira o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, onde na quarta-feira (20h00) a equipa francesa irá medir forças com a Atalanta, em uelo que marca o arranque da final-8 da Liga dos Campeões. [Imagens: Reuters e Lusa/EPA]