O mercado de transferências de inverno ainda há pouco terminou mas há outros casos de jogadores a ter em atenção já para a próxima janela. Estes são os 25 jogadores que terminam contrato no final da presente temporada (junho) e que têm caminho livre para assinar com qualquer clube. FC Porto é a única equipa portuguesa que consta nesta lista, com dois jogadores a valer, no seu conjunto, um total de 41 milhões de euros, segundo dados do 'Transfermarkt'. [Imagens: Action Images e Reuters]