A pandemia causada pelo novo coronavírus levou à paragem dos campeonatos e o valor de mercado dos jogadores caiu. Se as provas nos vários países, como tudo indica, forem retomadas, a quebra poderá ser aligeirada, mas no caso do campeonato francês - já dado como terminado - nada há a fazer. Os dados são da KPMG. (Fotos Reuters e EPA)