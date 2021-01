Cristiano Ronaldo chegou com a cabeça onde o guarda-redes não foi... com as mãos: as imagens do salto incrível

2021 está aí, o 36.º aniversário está a chegar, mas Cristiano Ronaldo não dá sinais de abrandar o ritmo. Se os golos são um dos barómetros mais utilizados para o aferir, também a sua capacidade física permite chegar a essa conclusão. E são saltos como este, ao chegar com a cabeça onde o guarda-redes do Sassuolo chegou com as luvas, que mostram que CR7 está aí para as curvas. A voar... em mais um episódio das CR7 Airlines, conforme se escreve nas redes sociais. (fotos: Reuters e Getty Images)