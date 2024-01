Cristiano Ronaldo de fora e Rui Costa presente: Di María faz o onze ideal com colegas de equipa

Di María deixou Cristiano Ronaldo de fora ao escolher o 11 ideal com colegas de equipa (ou ex-colegas). O argentino atuou ao lado do avançado português durante 4 temporadas no Real Madrid, mas preferiu recorrer a outras opções. Por outro lado, o argentino nomeou Rui Costa, atual presidente do Benfica, com quem jogou nas águias, e Otamendi, atual companheiro de equipa. 'Fideo' escolheu apenas 10 jogadores, sendo ele o 11.º jogador.