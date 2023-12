Cristiano Ronaldo e Conor McGregor protagonistas no megaevento de boxe na Arábia Saudita

Anthony Joshua e Otto Wallin são os dois grandes nomes desta noite no 'Day of Reckoning', em Riade (Arábia Saudita), mas foram do ringue os holofotes estão centrados em... Cristiano Ronaldo e Conor McGregor. O português e o irlandês marcam presença no evento e não há um fotógrafo que não tente uma imagem dos dois prodígios do futebol e MMA, respetivamente, juntos, tarefa que não será muito difícil uma vez que se sentam lado a lado. [Imagens: Reuters e Action Images]