Cristiano Ronaldo e Georgina vão conhecer maravilhas naturais da Arábia Saudita

Como a vida não é só futebol e trabalho físico, Cristiano Ronaldo e Georgina foram conhecer algumas das maravilhas naturais da Arábia Saudita. O casal esteve na cidade de AlUla, na região de Medina, e partilhou as imagens nas redes sociais. "Maravilhado com o extraordinário património humano e natural de AlUla aqui na Arábia Saudita", escreveu CR7 no Instagram.