Cristiano Ronaldo e mais dez: um onze de luxo com craques que ficam livres em 2022

A uma semana do fecho do mercado de verão, os rumores e as transferências começam a surgir a um ritmo cada vez mais frenético, mas há alguns negócios que ainda estão pendentes. O jornal 'Marca' juntou um onze de sonho com os craques que terminam contrato em 2022 e que estarão livres para sair... a custo zero. (Imagens: Reuters, EPA, DR, Action Images)