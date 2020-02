Cristiano Ronaldo foi jantar fora com Georgina Rodríguez para celebrar o seu 35.º aniversário quando recebeu uma prenda da namorada. Além de um SUV de luxo , vários amigos de CR7 surgiram de supresa, o que deixou o jogador muito feliz. "Estou a desfrutar de um momento bonito. Recebi uma prenda espetacular, que era estar com pessoal que não esperava ver", confessou ao Canal 11, ainda no restaurante.