Cristiano Ronaldo foi um dos vencedores nos Globe Soccer Awards: as melhores imagens do evento

Uma equipa de reportagem de Record marcou esta sexta-feira presença nos Globe Soccer Awards para acompanhar os vários portugueses que concorriam a galardões na gala que decorreu no Atlantis Hotel, no Dubai. Cristiano Ronaldo foi um dos grandes vencedores do evento que também distinguiu Jorge Mendes como o melhor empresário de 2023. [Imagens: Paulo Calado]