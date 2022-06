Dispensado da Seleção Nacional - não viajou com a equipa das quinas para a Suíça onde Portugal joga este domingo mais uma partida da Liga das Nações (19H45) -, Cristiano Ronaldo está já com a namorada de férias. O jogador do Manchester e Georgina Rodríguez partilharam fotos nas redes sociais [Fotos Instagram Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo]