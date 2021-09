Cristiano Ronaldo já estreou chuteiras especiais a assinalar feito histórico pela Seleção

Cristiano Ronaldo bateu na semana passada o recorde de maior goleador da história das seleções e esta terça-feira, no seu primeiro treino pelo Manchester United, já subiu ao relvado com umas chuteiras alusivas a esse registo. Criadas pela Nike, a marca que o patrocina há largos anos, as Mercurial Superfly VIII 'CR110' contam com vários pormenores especiais, nomeadamente a presença da data (6 de junho de 2004) e ainda o minuto (90'+3) referentes ao primeiro golo que marcou por Portugal. (fotos: Nike e Getty Images)