Cristiano Ronaldo marcou ao Gana com... Messi 'a ver'

Cristiano Ronaldo abriu a contagem de Portugal diante do Gana, na vitória por 3-2. O capitão da Seleção Nacional festejou como habitualmente e teve um espectador curioso 'a ver': Lionel Messi. Um poster gigante do argentino figurou no estádio, em Doha, e o festejo acabou por gerar uma imagem curiosa, perante o rival na luta pelas Bolas de Ouros e prémios FIFA na última década e meia. [Fotos: Reuters]