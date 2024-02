Cristiano Ronaldo mostrou foto com o filho após treino e reações dispararam: «Estás a criar um monstro»

Tal pai, tal filho... Cristiano Ronaldo revelou nas redes sociais que esteve a treinar no ginásio com Cristianinho, filho mais velho do internacional português e que também atua no Al Nassr, na equipa de sub-13. "Hoje com o meu parceiro", escreveu o internacional português. A forma física de CR7 e do filhou levou os seguidores da dupla a 'inundarem' a caixa de comentários com elogios a Cristianinho: "Estás a criar um monstro", "Impossível ser mais mais fit que o Neymar...", pode ler-se.