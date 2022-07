Cristiano Ronaldo partilha treino no ginásio e há quem fale no "próximo passo"

Ainda ausente dos trabalhos de pré-temporada do Manchester United, Cristiano Ronaldo voltou a partilhar este sábado, nas redes sociais, algumas imagens a treinar, numa publicação que em poucos minutos já conta com largos milhares de comentários, alguns deles a pedir ao internacional português para não deixar os red devils - "Não saias do Manchester United" ou "volta aos treinos Cristiano!" - e outros a abordar o futuro do internacional português - "Preparado para o próximo passo!". (Imagens: Instagram/Cristiano Ronaldo)