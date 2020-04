Cristiano Ronaldo visitou Museu CR7: «É sempre bom estar de volta a casa»

O Nacional divulgou esta quarta-feira no Instagram fotografias de uma e visita muito especial ao Museu CR7. "Cristiano Ronaldo visitou recentemente o museu do clube, onde teve oportunidade de ver os troféus e conhecer a seção dedicada à sua passagem pelo CD Nacional, assinando ainda o livro de honra. Uma visita marcante para o melhor do Mundo, que fez questão de assinalar hoje esse momento na sua conta oficial no Instagram: 'É sempre bom estar de volta a casa' assumiu Cristiano. Ao que nós respondemos: 'És sempre bem-vindo na tua casa, Cristiano'", pode ler-se na legenda das imagens