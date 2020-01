O Real Madrid, este domingo, a Supertaça de Espanha, após bater (4-1) nos penáltis o At. Madrid de João Félix, após um empate a zeros durante o período regulamentar. No final do encontro deu-se início à já habitual 'onda de memes'. Fede Varverde, Jovic e até Zinedine Zidane não ficaram de fora das escolhas dos cibernautas. [Imagens: Twitter]