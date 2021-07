Da visita guiada ao museu Cosme Damião ao abraço a Rui Costa: Meité apresentado no Benfica

Soualiho Meité foi este sábado apresentado como reforço do Benfica no relvado do Estádio da Luz, onde deu um abraço ao presidente das águias, Rui Costa. Momentos antes da apresentação, o novo camisola '11' conheceu todos os cantos à sua nova 'casa', incluindo o Museu Benfica - Cosme Damião, na companhia de Luisão. [Imagens: SL Benfica]