Das curiosas tatuagens de Rafa às gargalhadas de Henrique Araújo: o treino do Benfica em imagens

Concluídos os compromissos das seleções nacionais, Roger Schmidt voltou hoje a ter os jogadores internacionais no treino do Benfica - Otamendi, Enzo e Aursnes, os últimos a regressar, trabalharam no ginásio - na preparação para o jogo com o V. Guimarães (sábado, 20H30). Na sessão de trabalho desta quinta-feira, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, foi visível a boa disposição no grupo de trabalho dos encarnados, que lideram a Liga Bwin com 21 pontos, mais 2 do que o Sp. Braga.