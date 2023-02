E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Kika Nazareth e Rafa Silva venceram esta terça-feira, nos Galardões Cosme Damião, os prémios de Futebolista do Ano no feminino e masculino, numa noite em que se celebrou o 119.º aniversário do clube da Luz. Mas existiram mais vencedores e estão todos aqui. [Imagens: SL Benfica]