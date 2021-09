De leão ao peito desde criança ao PSG: as imagens mais marcantes de Nuno Mendes no adeus ao Sporting

Nuno Mendes deixa o Sporting após 10 anos no emblema de Alvalade para rumar ao PSG . O lateral-esquerdo, de 19 anos, chegou ao clube com apenas 9 e conquistou um campeonato, uma Supertaça e uma Taça da Liga com o leão ao peito. Veja aqui as imagens que marcam a passagem do jovem defesa pelo Sporting. [Créditos: Ricardo Nascimento, Movephoto e Twitter Sporting]