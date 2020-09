Este sábado, o Barcelona disputa o troféu Joan Gamper, a última partida antes do arranque oficial da nova temporada da liga espanhola e Ronald Koeman volta a apostar num 4-2-3-1, segundo a imprensa espanhola. Messi e Griezmann são certezas, mas as exibições de Trincão dão-lhe espaço para sonhar...

De Messi a Trincão: as dúvidas e as certezas de Koeman no Barcelona