Depois da lista dos mais faltosos , voltamos agora a agulha para o outro lado da 'luta', mostrando-lhe os jogadores que mais faltas sofreram até ao momento no Big Five. E aqui o comandante é um nome inesperado e com uma vantagem tremenda para o segundo colocado na lista. Ronaldo, Messi ou Neymar? Estão bem longe...De notar que os registos aqui apresentados são os totais, pelo que é possível que os jogadores com menos encontros disputados possam surgir em posições inferiores da tabela, apesar de terem uma média de faltas sofridas superior.