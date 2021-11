De olho numa "bomba": possível Portugal-Itália agita a imprensa internacional

O sorteio do playoff europeu de acesso ao Mundial'2022 ditou que Portugal e Itália se poderão defrontar na final do mesmo . Algo que garante, desde já, que uma destas duas seleções vai ficar fora do Campeonato do Mundo no Qatar em 2022. A imprensa internacional deu naturalmente destaque a esse possível confronto que é visto como uma "eventual final" e até como uma "bomba".