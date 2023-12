De Ronaldo a Ibrahimovic: como seriam as estrelas do futebol se fossem personagens do GTA 6

Anunciado na segunda-feira, o novo título da saga Grand Theft Auto já está a dar muito que falar. E nem os craques do futebol escapam. Esta terça-feira, nas redes sociais, um artista gráfico - Don Shelby (@DonShelby_) - decidiu projetar como seriam alguns jogadores se fossem figuras do vídeojogo e as imagens são incríveis - tal como as descrições das suas 'funções'.