Debandada no Man. United: os 10 jogadores que estarão na porta de saída de Old Trafford

O Manchester United atravessa um período de turbulência em torno da equipa principal e da direção do clube inglês e esta quinta-feira o jornal 'Mirror' avança com uma possível reestruturação que o plantel principal poderá ter já na próxima temporada. Esta fonte avança com uma lista de 10 jogadores que estarão na porta de saída de Old Trafford, entre os quais constam alguns nomes importantes como Donny van de Beek, Anthony Martial ou até mesmo Sofyan Amrabat, uma das figuras da excelente campanha de Marrocos no último Mundial do Qatar, seleção que inclusive eliminou Portugal nos quartos de final da prova. [Fotografias: Action Images e Reuters]