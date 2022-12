Defesas que valem títulos... e tatuagens: Emiliano Martínez eterniza troféu de campeão do Mundo na perna

Corriam os últimos segundos da final do Mundial entre Argentina e França quando Emiliano Martínez, com uma grande intervenção com a perna esquerda, tirou o golo a Kolo Muani. Ora, esse momento foi tão decisivo que o guarda-redes da albiceleste decidiu, cerca de uma semana depois dessa partida, eternizá-lo na pele, fazendo uma tatuagem do troféu... exatamente no sítio com que fez a parada. (: Instagram)